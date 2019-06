Lady Gaga fala sobre término de noivado em show

Pela primeira vez, Lady Gaga abordou seu término com o ex-noivo, Christian Carino, em um dos shows da residência em Las Vegas no último domingo (2). O casal se separou em fevereiro deste ano e, até o momento, a cantora não havia falado sobre o assunto. Ao cantar uma música da era Jazz, ela desabafou: “Na última vez que eu cantei essa música, eu tinha um anel no dedo. Então, esta noite será diferente”, disse Gaga ao caminhar pelo palco, enquanto os fãs gritavam: “Nós amamos vocês!”.

Gaga says “Last time I sang this song I had a ring on my finger.” and talks about life flashing before her eyes when the piano wasn’t working until last minute at the Super Bowl. pic.twitter.com/vOdsICUUJB — Jessica (@The1FameMonster) June 3, 2019

A faixa que Lady Gaga cantou foi “Someone To Watch Over Me”, revelando que essa é uma de suas músicas favoritas. Quem a acompanhou foi o pianista Alex Smith, que tocou com ela no Super Bowl de 2016.

O casal ficou junto de 2017 a fevereiro de 2019. As especulações do término vieram após Gaga ir sozinha ao Grammy 2019 e aparecer sem aliança no dedo.

