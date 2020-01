Celebridades Lady Gaga revela ter dores intensas e trauma desenvolvido após ter sido estuprada

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Cantora relembrou momento mais doloroso de sua vida Foto: Reprodução Cantora relembrou momento mais doloroso de sua vida (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em evento com a apresentadora Oprah Winfrey, a cantora Lady Gaga, 33, abriu o jogo e lembrou do trauma que carrega até hoje: o de ter sido estuprada por um conhecido dela e da família quando tinha 19 anos.

Segundo a artista, depois do ocorrido ela desenvolveu dores intensas e traumas. “Fui estuprada repetidamente quando tinha 19 anos de idade. Eu desenvolvi estresse pós-traumático como resultado destes estupros e por não ter lidado com o trauma”, contou ela.

A protagonista do filme “Nasce uma Estrela” (2018) comentou sobre o momento em que se tornou uma das vozes mais conhecidas do mundo e como isso, atrelado ao trauma, mexeu com sua mente. “Eu nunca lidei com o trauma, e de repente comecei a sentir uma dor intensa e inacreditável que se espalhava por todo o meu corpo, e que se parecia muito com o que senti quando fui estuprada”, completou a cantora.

Gaga sofre de fibromialgia, que são dores musculares que afetam o corpo todo. Ela conta que isso se agravou depois do estupro. Em seu documentário, a cantora tinha de tomar injeções regularmente para conseguir andar.

Em novembro, Lady Gaga não pôde realizar seu show Enigma no Park Theater em Las Vegas (EUA). A cantora escreveu um comunicado em sua redes social na ocasião explicando que estava enfrentando uma infecção sinusal e bronquite.

“Estou fraca e doente demais para me apresentar esta noite”, disse Gaga em sua publicação. A artista também afirmou ter ficado devastada por não conseguir se apresentar para várias pessoas que viajaram só para vê-la. “Nunca quis decepcionar vocês. Amo vocês, little monsters. Eu vou melhorar por vocês, prometo”.

