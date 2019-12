Porto Alegre Lago do Parcão recebe água para melhorar oxigenação do local

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

O local recebeu cerca de 40 mil litros de água Foto: Sérgio Louruz /SMAMS PMPA O local está recebendo cerca de 40 mil litros de água nesta segunda-feira (Foto: Sérgio Louruz /SMAMS PMPA) Foto: Sérgio Louruz /SMAMS PMPA

A Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) colocou cerca de 40 mil litros de água no lago do Parcão (Parque Moinhos de Vento) na tarde desta segunda-feira (30). A medida foi tomada por causa do tempo seco.

“No final de 2018, a Smams realizou esta mesma ação. O objetivo é melhorar a oxigenação da água e preencher o nível do lago”, explica o secretário da pasta, Germano Bremm. A falta de chuvas provoca o processo de eutrofização, devido ao grande aporte de nutrientes, como nitrogênio e fósforo. Eles induzem uma alta geração de biomassa de produtores primários (algas).

Paralelamente, a Smams trabalha em um projeto para solucionar a questão, em parceria com a iniciativa privada. “A intervenção vem sendo tratada com as empresas adotantes do espaço, as quais assinalaram positivamente quanto a essa parceria, que engloba uma ação não prevista no termo de adoção e seria uma benfeitoria extra”, afirma Bremm. A Equipe de Fauna Silvestre da Smams vem monitorando os animais que vivem no lago e dará continuidade a este trabalho.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário