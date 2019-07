A Lamborghini e a lancha do empresário Eike Batista foram a leilão na terça-feira pela 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro a preços bem mais baixos do que seriam vendidos pelo certame da 7ª Vara, do juiz da Lava-Jato Marcelo Bretas, previsto para a semana que vem. A Lamborghini saiu por R$ 1,4 milhão, contra o R$ 1,7 milhão que seria pedido no leilão do dia 18.

