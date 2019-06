Lana Del Rey deve lançar novo álbum em agosto

A última vez em que tivemos um trabalho completo de Lana Del Rey foi em 2017 com o álbum “Lust For Life”. Desde então a cantora tem investido na divulgação de algumas faixas soltas que devem estar no sucessor intitulado “Norman Fucking Rockwell”.

Três singles já foram entregues ao público: “Mariners Apartment Complex”, “Venice Bitch” e “Hope Is a Dangerous Thing For a Woman Like Me To Have – But I Have It”.

No último sábado (22) a cantora se apresentou em Dublin, na Irlanda, e durante o show anunciou que seu novo álbum chega em agosto. Confira o vídeo em que ela revela:

Além do novo álbum, especulações apontam que Lana pode lançar um feat com Miley Cyrus e Ariana Grande. Agora resta ficar no aguardo das novidades que virão por ai.

Deixe seu comentário: