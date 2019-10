Lançado primeiro eletrodoméstico brasileiro produzido a partir de resina pós-consumo

A Braskem e a Colormaq, fabricante de eletrodomésticos de linha branca, lançam no mercado uma linha de lavadoras semiautomáticas e automáticas com componentes exclusivos produzidos a partir de resina pós-consumo (PCR). Tratam-se dos primeiros eletrodomésticos brasileiros a serem feitos com esse material.

Comprometidas com o ciclo do plástico, a Braskem e a Colormaq desenvolveram, em grande parceria, uma alternativa para diversos componentes das lavadoras, utilizando resina pós consumo. As peças foram produzidas pelo processo de injeção e mantém a mesma qualidade e eficiência das que utilizam plástico virgem como matéria-prima. “Isto é exatamente o que a Braskem busca com o posicionamento que anunciamos ano passado em prol da Economia Circular. O plástico reciclado voltando à cadeia de transformação e depois ao consumidor, como um novo produto, representa o nosso comprometimento em apoiar a cadeia na efetiva implementação da economia circular”, explica Fabiana Quiroga, responsável por Economia Circular e Reciclagem da Braskem.

São diversos modelos de lavadora, com capacidade entre 4,5 e 16kg, que apresentam design diferenciado, com muita tecnologia, inovação e eficiência de lavagem. Além dos componentes produzidos com resina pós-consumo da Braskem, as outras peças dos eletrodomésticos Colormaq são montadas com elementos que são 100% recicláveis.

A área de P&D (Pesquisa & Desenvolvimento) da Colormarq sempre procura equilibra em seus projetos os melhores produtos para o consumidor, integrando a consciência sustentável em seus modelos. “A parceria entre Colormaq e Braskem reforça o empenho em entregar produtos de qualidade para o consumidor, reduzindo os possíveis impactos ambientais. Estamos muito satisfeitos com o resultado do projeto e expandindo as fronteiras com novas possibilidades de consumo consciente”, ressalta Jean Belmonte, Diretor Executivo da Colormaq.

