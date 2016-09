Lançamento do The Best Jump será no dia 7 de outubro

Os presidentes de honra do The Best Jump, Jorge Gerdau Johannpeter, da Sociedade Hípica PortoAlegrense (SHPA), Julio Rabelo e do Comitê Organizador do The Best Jump, João Mazzaferro, convidam para a apresentação de todos os detalhes da edição 2016 do maior evento de hipismo do sul: o The Best Jump.

O encontro com convidados e jornalistas está marcado para o dia 7 de outubro, sexta-feira, às 11h30min, no Restaurante Dado Bier, do Shopping Bourbon Country (seguido de almoço).

Serão detalhadas a programação do evento, que no mercado internacional se chama CSI2*-W, assim como os países que participarão na 48ª edição do The Best Jump, que vai acontecer no final de outubro, nos dias 27 a 30, na Sociedade Hípica PortoAlegrense.

