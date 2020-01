Acontece Largo Glênio Peres receberá Nossa Senhora dos Navegantes

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Foto: Banco de Dados/O Sul

A Imagem pode ser visitada, desde domingo,19, no Santuário do Rosário, centro de Porto Alegre. A Santa permanecerá lá até 2 de fevereiro, feriado municipal e dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Na quarta-feira, 22, pela segunda vez na história da festa, a Imagem visitará o Largo Glênio Peres para ficar ainda mais perto da população. Das 8h às 17h30min, e após haverá missa na Igreja do Rosário.

Ajuda financeira

Patrimônio Imaterial de Porto Alegre, há mais de cem anos a Festa mobiliza a população e representa a manifestação religiosa mais esperada pela comunidade. Sem recursos públicos ou patrocínio, a Irmandade de Navegantes criou um crowdfunding, para auxiliar nos custos. Este recurso será reservado para o restauro do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, que precisa de reformas em sua estrutura de telhado, paredes e pisos. A obra, orçada e licitada, soma 500 mil reais. As doações devem ser feitas pelo endereço eletrônico : www.doa.la/navegantes2020. A campanha tem como slogan ‘cada real vale muito’.

Secretaria da Irmandade: (horário comercial) – 3342-2882

irmandade@irmandadenavegantes.com.br

