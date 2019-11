Lateral do Grêmio, Juninho Capixaba completa quatro anos de profissional

Este 7 de novembro marca uma data especial para Juninho Capixaba. Neste mesmo dia, em 2015, o lateral-esquerdo fazia sua estreia como jogador no profissional no Bahia, na Série B do Brasileirão. Quatro anos depois, o atleta veste a camisa do tricolor, apresentando boas estatísticas na Série A e sendo observado inclusive, pelo técnico da Seleção Olímpica, André Jardine.

Na temporada, Capixaba atuou em 29 partidas e marcou 2 gols. No Brasileirão entrou em 15 jogos e é o atleta da posição destaque em cruzamentos, com 71 no fundamento. Em desarmes com 21 corretos. Também se destaca com 10 interceptações certas e 52 rebatidas, segundo o footstats.

Mesmo não tendo sequências na equipe titular, o lateral já esteve no radar do técnico da Seleção Olímpica, André Jardine. A equipe brasileira vai disputar o Pré-Olímpico em busca de uma vaga nas Olímpiadas do Japão, que acontecerão no próximo ano. Com idade olímpica, 22 anos, o atleta já tem sido observado.

“A cada ano que passa eu busca evoluir ainda mais. Trabalho todo o dia buscando melhorar para estar pronto para as oportunidades que vão aparecer. Agradeço ao Bahia pela primeira oportunidade no futebol, ao Grêmio por acreditar em mim e a minha família por estar sempre me apoiando em busca dos meus objetivos,” declara o jogador.

