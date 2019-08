Lateral do Grêmio prega concentração contra o Palmeiras e avisa: “Enquanto o juiz não acabar tem chances de classificar”

*Valéria Possamai

Concentração foi a palavra-chave utilizada por Leonardo Gomes na projeção para o duelo decisivo contra o Palmeiras, nesta terça-feira. Precisando de uma vitória, jogando fora de casa, o lateral-esquerdo destaca que o time vai buscar a imposição de jogo para seguir vivo na disputa da Copa Libertadores.

“Vamos tentar impor nosso jogo, tentando ficar com a bola, pois foi assim que conquistamos as nossas coisas e é assim que vamos tentar conquistar agora também. Renato sempre procura passar tranquilidade para o grupo nesses momentos. Ele sabe da nossa qualidade. Não vamos mudar nossa postura atuando fora de casa”, destacou o jogador.

Ainda na manhã desta segunda-feira, os jogadores realizaram o último treinamento antes da viagem para São Paulo. Com a volta de Bruno Cortez, recuperado de um problema nas costas, o time terá força máxima contra o Verdão. Com a desvantagem sofrida no primeiro jogo – 1 a 0 para o Palmeiras-, o tricolor precisa de uma vitória para avançar às semifinais.

“Jogo de Libertadores é decidido em detalhes. Temos que atuar concentrados para não sofrer atrás e marcar os gols necessários. Enquanto o juiz não acabar, o Grêmio tem chances de classificar””, afirmou Leonardo.

Às 13h, a delegação embarca para São Paulo. Palmeiras e Grêmio duelam nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Pacaembu.

