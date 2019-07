Lateral Zeca sofre lesão na coxa e vira desfalque contra o Palmeiras

*Valéria Possamai

A reapresentação do Inter nesta segunda-feira (8/7) contou com uma baixa. O lateral-direito Zeca sofreu uma lesão na coxa direita e está fora da partida contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

De acordo com a assessoria do clube, o jogador estará fora dos gramados por até três semanas. Assim, a tendência é que Bruno seja o titular na posição. Dudu e Heitor também aparecem como opções.

O elenco colorado segue a preparação para o confronto em Porto Alegre até está terça-feira, quando viaja para São Paulo, para a retomada das competições. Na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, o colorado enfrenta o verdão.

