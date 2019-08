O plantio do trigo foi encerrado nesta semana e atinge uma área inicialmente estimada de 739,4 mil hectares. A maioria das lavouras está na fase de desenvolvimento vegetativo (perfilhamento e alongamento do colmo) e 3% estão em floração. A informação é do Informativo Conjuntural divulgado nesta quinta-feira (8/8) pela Emater/RS-Ascar

