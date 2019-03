Leandro Selister homenageia a capital gaúcha em exposição de 26 de março a 13 de abril, na Calafia Art Store

Há trinta e seis anos, Leandro Selister adotou Porto Alegre pra viver. Foi nesta cidade que se descobriu artista e é a sua paixão pela capital gaúcha e seu patrimônio arquitetônico que marca a exposição Trinta e Seis: fotografia, desenhos e alguns bordados. A abertura acontece às 19 horas do dia 26 de março, aniversário da homenageada, que completa 247 anos.

Artista multimídia de espírito inquieto, Leandro Selister é bacharel em Fotografia pelo Instituto de Artes da UFRGS. Há mais de duas décadas dedica-se à criação e execução de projetos artísticos aplicados a superfícies variadas. Recentemente, vem dedicando-se ao bordado, que apresenta pela primeira vez ao público na Calafia Art Store.

Com curadoria de Cláu Paranhos, a exposição conta com cerca de 30 obras que celebram lugares inspiradores para o artista, como o Viaduto da Borges, o Cais do Porto, a Casa de Cultura Mario Quintana, entre outros. Além dos bordados e desenhos (em tecido), outro destaque da exposição são as mob fotografias (produzidas com câmeras de celular) que já foram reconhecidas em dezenas de premiações pelo mundo.

A curadora destaca o ativismo afetivo que permeia a obra de Selister: “Apaixonado por poetizar o cotidiano, transforma Porto Alegre em desenhos na forma de postais, objetos e série colecionáveis (…) e com a sensibilidade de quem sabe que a poesia não está isenta de dor, revela o lado melancólico de Porto Alegre“, observa.

Serviço: Trinta e seis – Leandro Selister: fotografias, desenhos e alguns bordados/ De 26 de março a 13 de abril de 2019

Calafia Art Store

Galeria independente de arte urbana e contemporânea, com exposições e venda de obras originais, reproduções, molduras e produtos assinados por artistas/ De segunda a sexta-feira, das 10h30 às 19h/ Sábados, das 11h às 17h/ Av. Independência, 1211, loja 23. Galeria Moinhos de Vento. Porto Alegre/RS / (51) 3108 1057/

Email: atendimento@calafia.com.br/ www.calafia.com.br

