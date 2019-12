Rio Grande do Sul Leilões do Detran-RS ofertam 1,6 mil veículos e sucatas

2 de dezembro de 2019

Leilões ocorrem em Porto Alegre, Lajeado e Santana do Livramento Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Detran-RS realiza três grandes leilões neste mês em Porto Alegre, Lajeado e Santana do Livramento. Serão ofertados 1.629 itens. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para recondicionamento ou reciclagem e veículos com documentação.

Os veículos aptos a rodar não têm restrições policiais e/ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira. O primeiro leilão ocorre em Porto Alegre, nesta quarta-feira (04), com a oferta de 592 itens. O segundo será realizado em Lajeado, no dia 11, e o terceiro em Santana do Livramento, no dia 18.

Veículos com documentação

Podem adquirir veículos com documentação pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador deverá apresentar no ato RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física; contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, se pessoa jurídica.

Sucatas

A compra de sucatas poderá ser realizada por empresas que atuem como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas registradas no Detran-RS.

Calendário

O calendário completo, bem como os endereços dos locais para visitação dos bens nos dois dias que antecedem os leilões, pode ser conferido no site do Detran-RS.

