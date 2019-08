A convite da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil, o governador Eduardo Leite esteve na sede da associação empresarial, em São Paulo, nesta segunda-feira (12), para apresentar as potencialidades e oportunidades de investimentos no Rio Grande do Sul. Leite apresentou o Estado, em um vídeo, como “uma porta de entrada para a América do Sul”

Deixe seu comentário: