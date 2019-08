O governo Eduardo Leite deu sequência à série de formaturas dos novos policiais da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (2), foi a vez de Santa Maria, na região Central. No Clube Recreativo Dores, 81 soldados foram oficialmente graduados. “Eis aqui os filhos que não fogem à luta. Muito obrigado por terem aceitado essa missão”, afirmou Leite.

