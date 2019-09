Lemann reassume o posto de homem mais rico do Brasil

Depois do tombo das ações da Kraft Heinz tirar o empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann do posto de mais rico no País em março deste ano, o investidor sócio 3G Capital voltou a encabeçar a lista dos bilionários do País, segundo a publicação da revista Forbes divulgada nesta quarta-feira (25).

A oitava edição do ranking mostra que, com uma fortuna de R$ 104,71 bilhões, Lemann supera em R$ 9,5 bilhões o segundo colocado da lista, o banqueiro Joseph Safra. Em março, a riqueza do banqueiro superava a de Lemann em R$ 7,6 bilhões.

Os outros dois sócios do 3G Capital e da Ambev se mantiveram na mesma posição no ranking. Marcel Telles continua como o 3º mais rico do país, com uma fortuna de R$ 43,99 bilhões, enquanto Carlos Alberto Sicupira ocupa a 5ª colocação, com R$ 37,35 bilhões. Entre os dois, se mantendo na 4ª posição, está o cofundador do Facebook Eduardo Saverin, com R$ 43,16 bilhões.

Trajetória

Os pais de Jorge Paulo Lemann emigraram da região de Emmental, na Suíça. Nascido no Rio de Janeiro, Lemann adquiriu no nascimento a nacionalidade brasileira, juntamente com a suíça, herdada dos pais.

Seu pai fundou a fábrica de laticínios Leco, abreviatura de Lemann & Company. Sua educação básica deu-se na Escola Americana do Rio de Janeiro, e o empresário graduou-se em economia na Universidade Harvard.

Lemann foi classificado como a 19ª pessoa mais rica do mundo pela revista Forbes, com um patrimônio estimado de 38,7 bilhões de dólares em 2016. Era o homem mais rico do Brasil, ficando atrás apenas de Joseph Safra (dono do Banco Safra), e já foi o segundo mais rico da Suíça.

Até 2017, Lemann foi o homem mais rico do Brasil e a 22ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com o ranking da Forbes. Entretanto, em 2018, Lemann passa para 37ª posição dos mais ricos do mundo, segundo a Forbes.

Lemann e Steve Jobs, fundador da Apple, estão entre as figuras que mais inspiram e influenciam a carreira dos jovens da geração Z, que seriam as pessoas nascidas a partir da década de 1990. É o que mostra a pesquisa “Carreiras em transformação”, da Page Talent, empresa de recrutamento especializada em estágios e trainees, e da Inova Business School.

Em 1961, mudou-se para Genebra e estagiou no banco Credit Suisse. De volta ao Brasil, após passagens pela financeira Invesco e pela corretora Libra, iniciou sua trajetória de empreendedor, em 1971, com a compra da corretora de valores Garantia.

Em suas principais conquistas, sempre estiveram presentes os sócios Marcel Telles e Beto Sicupira. À frente do Garantia, os três foram responsáveis por algumas das mais bem-sucedidas investidas no mercado brasileiro nas décadas seguintes.

