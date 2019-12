Acontece Leo Chaves lança e autografa sua segunda obra na Livraria Santos do Shopping João Pessoa

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 4 de dezembro, data em que o Shopping João Pessoa completa 49 anos, a Livraria Santos receberá, a partir das 18h, o cantor e escritor Leo Chaves para lançamento e sessão de autógrafos do seu novo livro, chamado “A grande arte de se reinventar – as 7 habilidades que podem mudar a sua vida”.

Na obra, lançamento da Editora Planeta, Leo Chaves conta como deixou de lado as máscaras sociais para se redescobrir e tomar as rédeas de sua própria jornada. O livro também desenvolve o conceito de Habilidade Revolucionária, que é a capacidade de atingir metas, proporcionando mudanças significativas em diversos âmbitos da vida. O objetivo é ajudar o leitor a se separar de tudo o que lhe faz mal e abraçar o que traz felicidade.

Mineiro nascido em Ponte Nova, Leo Chaves é reconhecido como um dos principais artistas nacionais há mais de uma década. Além de músico, escritor e palestrante, é também Presidente Fundador e Executivo do Instituto Hortense, que tem como objetivo desenvolver habilidades socioemocionais em crianças e adolescentes de instituições públicas e ONGs. Atualmente, o trabalho impacta mais de 35 mil pessoas.

Esta é a segunda vez que Leo Chaves é atração na Livraria Santos do Shopping João Pessoa. Em abril de 2018, ele lançou o best-seller “No colo dos anjos”, em evento que reuniu mais de 300 pessoas e foi um grande sucesso.

Serviço/ Quarta-feira, 4 de dezembro/ Livraria Santos, no 2º piso do Shopping João Pessoa/ 18h

Preço do livro: R$ 45,00.

