Léo Moura passa por teste no Maracanã, mas Galhardo leva vantagem na disputa pela titularidade na Libertadores

A partida contra o Fluminense serviu como espécie de um termômetro para um jogador em especial do Grêmio. O lateral Léo Moura ganhou a titularidade na partida deste domingo, no Maracanã, para uma avaliação de sua condição física visando a decisão da quarta-feira, para o jogo de idas das semifinais da Copa Libertadores.

Contudo, por conta da falta de ritmo, já que não disputava 90 minutos desde o dia 17 de agosto na partida contra o Palmeiras, pela 15° rodada do Brasileirão, ou seja, há 7 rodadas. O lateral se recuperava de uma distensão de grau 2 na coxa direita.

Apesar do retorno, a tendência é que Rafael Galhardo seja confirmado como titular na partida de quarta-feira, na Arena. O camisa 42 leva vantagem no aspecto físico e teve ganhado sequência no time principal de Renato Portaluppi após a leão do também companheiro de posição, Leonardo Gomes, que não atua mais em 2019.

Assim como outro titulares, Galhardo se quer viajou para o Rio de Janeiro e seguiu em Porto Alegre se preparando para a primeira decisão contra o time carioca.

Na tarde desta segunda-feira, com grupo completo, o técnico Renato Portaluppi comanda a sequência de preparação da equipe. O primeiro duelo em busca de uma vaga às finais ocorre daqui dois dias, na Arena.

