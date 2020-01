Magazine Liam Hemsworth supera Miley Cyrus e é visto aos beijos com modelo australiana

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Ator teve acordo de divórcio finalizado com cantora no final do ano passado Foto: Reprodução Ator teve acordo de divórcio finalizado com cantora no final do ano passado (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Liam Hemsworth, 29, foi flagrado aos beijos com a modelo Gabriella Brooks, 21, Byron Bay, na Australia. Os dois estavam na praia e foram fotografados pelo paparazzi enquanto trocavam beijos. O relacionamento do ator com a australiana não tinha sido confirmado desde então.

Em dezembro do ano passado, o site Daily Mail afirmou que os dois estavam juntos e que Hemsworth já teria apresentado a modelo para a família. Brooks é a primeira pretendente do astro após a sua separação com Miley Cyrus, com quem ficou por quase dez anos.

Cyrus e Hemsworth chegaram a um acordo sobre o divórcio, segundo informa americano TMZ. Eles se separaram depois de oito meses de casamento e anunciaram o término em agosto do ano passado. Fontes do site afirmaram que a cantora, conhecida por seu papel como Hannah Montana no Disney Channel, ficou com os 15 animais de estimação do casal.

Além disso, já existia um acordo pré-nupcial sobre a divisão dos bens. Hemsworth foi quem entrou com o pedido de separação e citou como motivo as “diferenças irreconciliáveis”.

Cyrus também está em um novo relacionamento com o cantor Cody Simpson. Os dois não escondem o namoro nas redes sociais e compartilham diversas fotos com os fãs. Já Hemsworth ainda não publicou imagens com a nova namorada, e ainda não apagou os cliques com a ex-esposa.​

