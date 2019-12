Magazine Liam Payne diz que é o mais “bem-dotado” de One Direction

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

O cantor participou de uma brincadeira de perguntas e respostas Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Liam Payne, de 26 anos, afirmou que é o “mais bem-dotado” entre os membros do antigo grupo One Direction durante o programa Watch What Happens Live (Bravo TV), exibido na quinta-feira (19). O cantor participou de uma brincadeira de perguntas e respostas, e quando questionado sobre quem seria o mais “bem-dotado” do grupo, respondeu que era ele mesmo.

O ex-One Direction ainda disse na entrevista que se encontrou com Harry Styles, 25, após três anos sem vê-lo. O grupo anunciou uma pausa em 2015 e, desde então, nunca mais voltou a se reunir.

“Falamos sobre várias coisas. Nós não nos víamos há três anos. Eu não o vi nem uma vez e não tínhamos conversado nem nada”, afirmou. “Então foi bom vê-lo. Ele está praticamente o mesmo garoto que era da última vez que nos vemos. Conversamos sobre as crianças, a felicidade e todo tipo de coisa”.

