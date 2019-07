Em meio a uma recente onda de censura, autoridades libanesas estudam proibir o filme brasileiro “Tinta Bruta” de ser exibido no país. O escritório oficial de censura pediu que o longa — de temática LGBT — seja banido porque “promove a homossexualidade”, segundo a organização de defesa da liberdade de expressão SK Eyes. A decisão ainda depende do aval da ministra do Interior.

