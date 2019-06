A liberdade de imprensa está em declínio em todo o mundo, com regimes autoritários, mas também governos democráticos tentando suprimir o jornalismo independente, disse Freedom House, uma ONG independente de direitos humanos sediada nos Estados Unidos. Segundo o relatório, as atitudes de Trump em relação à imprensa livre tiveram um impacto tangível no resto do mundo.

