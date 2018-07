LIDE RS promove Café com Piratini com o pré-candidato Jairo Jorge

Na próxima sexta-feira (13), no Porto Alegre Country Club, o LIDE RS promove o primeiro Café com Piranti com os pré-candidatos ao Governo do Estado. O postulante que irá iniciar os encontros é Jairo Jorge (PDT). O aspirante ao cargo terá a oportunidade de expor as suas ideias, aprofundar os seus pensamentos e ideologias para uma plateia com as principais lideranças empresariais do Rio Grande do Sul.

Jornalista de formação, Jairo Jorge foi o candidato a prefeito mais jovem do Brasil nas eleições do ano de 1985, quando, aos 24 anos, disputou o cargo na cidade de Canoas. Em 1988, elegeu-se pelo mesmo município um dos vereadores mais bem votados do Estado. Mais recentemente foi prefeito de Canoas nos anos de 2009 até 2016, sendo o prefeito mais bem avaliado do Rio Grande do Sul no ano de 2015.

Presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez destaca que a presença de Jairo Jorge marca o início dos eventos com os pré-candidatos ao cargo de Governador do Estado. “A vinda do Jairo representa o primeiro encontro do Café com Piratini, em que apresentaremos aos nossos filiados as ideologias e projetos de todos os candidatos ao posto, abrindo espaço para que possam, ao longo de aproximadamente uma hora e meia, expor os projetos de governo e responder aos questionamentos dos presentes”, afirma.

Deixe seu comentário: