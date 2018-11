Líderes & Vencedores 2018 recebem distinção

A presidente da Federasul, Simone Leite, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Marlon Santos, convidam para a entrega do prêmio Líderes & Vencedores 2018. O evento, na próxima quinta-feira (8), no Teatro Dante Barone, agraciará 15 projetos e personalidades que se destacaram pela dedicação ao desenvolvimento do Estado.

O Prêmio Líderes & Vencedores é promovido em conjunto pelas duas entidades desde 1995, chegando a sua 24ª edição com o objetivo de valorizar o sucesso e destacar exemplos para servirem como referência para outros projetos. As categorias são: Mérito Político; Sucesso Empresarial; Destaque Comunitário; Expressão Cultural; e Referência Educacional.

