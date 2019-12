Notas Capital Linha 438.2 passa a atender os usuários em dias úteis

2 de dezembro de 2019

A EPTC informa que, a partir desta segunda-feira, 2, haverá alteração no atendimento das linhas 340 – Jardim Botânico e 438 – Santana, em Porto Alegre. Em dias úteis, após as 20h, as duas linhas serão unificadas, e originarão a linha 438.2 – Santana/Jardim Botânico, que já opera da mesma forma aos domingos e feriados.

