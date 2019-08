Lionel Messi é suspenso pela Conmebol por acusações feitas na Copa América

A Conmebol suspendeu nesta sexta-feira (2) o atacante Lionel Messi por três meses em função das acusações feitas pelo craque após a conquista do terceiro lugar da seleção argentina na Copa América. O craque ainda foi multado em US$ 50 mil (R$ 194 mil).

Por conta da punição, Messi está fora de partidas válidas pela Fifa ainda em 2019. O jogador só retorna a seleção argentina no próximo ano, que deve acontecer, provavelmente, justamente em um amistoso contra o Brasil, aguardado para novembro.

As acusações de Messi

“Não fui à premiação porque nós não temos de ser parte desta corrupção. Nos faltaram com respeito durante toda a Copa. Não nos deixaram chegar à final”, afirmou o capitão argentino depois de ter se negado a participar da premiação do terceiro lugar da Copa América.

Vale lembrar que o craque foi expulso ainda no primeiro tempo da disputa do terceiro lugar, após se estranhar com o chileno Gary Medel.

Deixe seu comentário: