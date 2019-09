Litoral Norte gaúcho sedia evento internacional de patinação

Mais uma vez Capão da Canoa foi a cidade escolhida para sediar uma das competições latino-americanas mais importantes da patinação. O 5º Open Internacional de Patinação Artística será realizado entre os dias 28 de setembro e 6 de outubro, no Ginásio Municipal Otto Birlem.

Buscando fomentar o esporte em todos seus segmentos, bem como promover a troca cultural, o Acqua Lokos Parque Hotel é um dos patrocinadores do evento.

De acordo com Jomara Souza, diretora da empresa, estão previstas diversas ações ao longo do torneio, como fotos com personagens da Turma do Acqua Lokos, além de um estande para quem tiver interesse na compra de ingressos promocionais para o Parque Acqua Lokos.

Atletas da Argentina, Chile, Equador e Uruguai estão entre as nacionalidades que já confirmaram sua presença na competição. Ao todo são 728 inscritos, que serão distribuídos em cerca de 1000 provas, em diversas categorias.

Conforme a organizadora do evento, Janice Aurélio, ter a presença do Acqua Lokos como um dos patrocinadores e parceiros é a possibilidade de qualificar e apresentar muitas opções de lazer e diversão para os mais de 5 mil turistas que devem movimentar a região durante os dias da atividade. O 5º Open Internacional de Patinação Artística terá como entrada 1kg de alimento não perecível. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail, openjgb@gmail.com.

No Inverno e no Verão

O parque gaúcho que é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado.

Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020 que está programada para começar no dia 30 de outubro.

Conforme o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando o número de visitantes a cada ano. “Estamos trabalhando com muita dedicação e esmero para que a nossa Temporada Inverno se consolide cada vez mais como uma excelente alternativa de entretenimento e lazer para as pessoas que residem no litoral, bem como os turistas que nos visitam”, explica.

