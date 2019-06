Para Gilson Dipp, o Poder Judiciário virou protagonista não só no sistema de justiça como também no meio social, econômico. “A atuação mais incisiva de determinados segmentos tem empoderado o Judiciário”, afirmou o ministro aposentado, sobre o livro Novas perspectivas jurídicas – Uma homenagem a Gilson Dipp, que será lançado nesta terça-feira (25) no Superior Tribunal de Justiça.