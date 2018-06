Liza Bastos expõe suas criações de bricolage

Na vida de Liza Bastos, o mundo das artes passará a representar mais do que um hobby. A advogada e professora universitária colocará suas criações à exposição para convidados no espaço de Maria do Horto, no dia 28 de junho. As pinturas, colagens e montagens da artista serão mostradas pela primeira vez em recepção especial para convidados das 17h às 21h.

Em suas obras Liza utiliza técnicas mistas de pinturas e outros referenciais unidos à bricolage, com acrílica sobre tela. Na antropologia, a técnica é vista como a união de diferentes elementos para a criação de um todo único e individualizado. E, partindo dessa mélange, que os quadros da artista remetem a uma identificação com ela e com outros, traduzindo sentimentos, ressentimentos e várias outras sensações humanas.

O que começou como uma forma de transcendência às exigências que a advocacia por vezes impõe, continua acontecendo em paralelo à profissão de Liza, com manifestações criativas todas as noites em uma produção de grande volume. “As cores são para mim aliadas para aconchegar, acalmar, protestar e sonhar”, afirma a artista.

