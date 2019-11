Lojistas apostam na Black Friday para incrementar vendas no final do ano

Cada vez mais incorporada ao calendário de datas comemorativas do varejo nacional, a Black Friday, que neste ano será comemorada no dia 29 de novembro, deve mobilizar mais empresários neste ano, acompanhando a tendência de recuperação da economia. De modo geral, os empresários que vão aderir a Black Friday estão esperançosos com a data e veem potencial na edição deste ano.

A expectativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS é que em 2019 apenas o canal online no dia oficial da Black Friday movimente cerca de R$ 3,07 bilhões em todo o país, sendo que os gaúchos devem responder por aproximadamente 7% desse total, algo em torno de R$ 214 milhões. No geral, incluindo as vendas online e em lojas físicas, o movimento no Rio Grande do Sul deve chegar próximo dos R$ 650 milhões.

– A Black Friday já se caracteriza por ser uma data muito forte para o varejo brasileiro. É um momento onde os lojistas podem oferecer descontos atrativos e impulsionar suas vendas, já aquecendo seus negócios para o fim de ano – observa o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O presidente da FCDL-RS destaca ainda que a Black Friday vem sendo ampliada pela maioria das lojas, especialmente as físicas, ao lembrar que muitas empresas antecedem o dia oficial com uma semana de ofertas. As lojas físicas estão aprimorando muito sua relação com os fabricantes, ganhando competitividade em relação aos portais do comércio virtual. A diferença de preço entre os dois modelos de venda é cada vez menor.

– Claro que os custos da loja física são maiores, pois além de geradoras de emprego direto, elas investem muito em exposição de vitrines e layout para satisfazer o consumidor. Mas boas negociações com os fornecedores estão garantindo preços atrativos até em produtos em lançamento. No caso específico da Black Friday, os maiores descontos ficam para aquelas mercadorias que estão prestes a sair de linha – destaca o presidente Vitor Augusto Koch.

Garantia de balcão; condições reais de verificar e testar o produto antes da compra; serviço de instalação e montagem de equipamentos mais complexos; e atendimento personalizado são as maiores vantagens das lojas físicas.

É exatamente nesse diferencial que aposta a empresária Rosemeri Bartz, proprietária da loja O Boticário no município de Camaquã (RS). O espaço, que ganhou novo formato em março deste ano, ficando mais amplo e moderno, trabalha fortemente a interatividade, proporcionando aos consumidores uma experiência diferenciada com os produtos da marca, dispondo até de um local especial para quem gosta de maquiagem.

– Como a Black Friday é uma data que nos possibilita um incremento importante nas vendas, nós estamos nos preparando muito para atender nossos clientes, oferecendo descontos que vão de 20% a 60% em mais de 200 produtos. Ou seja, quase 50% dos produtos O Boticário estarão com grandes promoções. Todas as lojas O Boticário do Rio Grande do Sul estarão engajadas com o mesmo desconto na Black Friday. – enfatiza Rosemeri.

Embora a data se caracterize pela maior realização de compras via internet, a empresária lembra que na sua loja a venda presencial é muito intensa. Segundo Rosemeri, os clientes gostam de ir até a loja, experimentar os produtos e já sair com eles em mãos para uso próprio ou para presentear. Muitos até antecipam as compras do Natal, aproveitando os descontos oferecidos.

Uma decisão importante do consumidor na hora de adquirir os produtos na Black Friday diz respeito a forma de pagamento das compras. Sempre que possível é melhor pagar à vista o que comprar, uma vez que os juros do cartão de crédito e do cheque especial seguem altíssimos.

Outro alerta da FCDL-RS é que os lojistas que aderirem a Black Friday devem estar devidamente preparados, com estoques organizados e em quantidade suficiente para atender a demanda dos consumidores, a fim de proporcionar a melhor experiência de compra possível.