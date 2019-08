Longa conversa entre Renato e grupo marca atividade do Grêmio no CT Luiz Carvalho

Depois do empate diante da Chapecoense, o Grêmio segue em preparação para o próximo confronto do Campeonato Brasileiro, sábado (10), diante do Flamengo. Nessa quarta, além do trabalho de campo, a atividade ficou marcada por uma longa conversa de Renato com o grupo e a não presença de Tardelli no gramado.

O Grêmio só volta a atuar pela Copa do Brasil na próxima semana, mas o resultado ruim diante da Chapecoense ligou alerta sobre a atuação Tricolor. Para isso, Renato tenta sanar os possíveis problemas na base da conversa. Na atividade dessa quarta, antes de um trabalho de campo reduzido, o grupo e o treinador conversaram por cerca de 30 minutos.

Logo após a conversa, Tardelli deixou o campo. O atacante que fez o gol de empate diante da Chapeoense, conversou com algumas pessoas e partiu para um trabalho específico na academia. Michel, que volta de lesão do joelho, realiza trabalhos físicos no gramado do CT.

Foto: Rádio Grenal

