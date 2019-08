Luana Piovani fala sobre briga com Pedro Scooby no Youtube

Após se desentender com o ex-marido Pedro Scooby, Luana Piovani voltou a suas redes sociais na noite desta terça-feira (13) para fazer um longo desabafo. A apresentadora contou que não conseguia ter contato com os filhos, que estão viajando com o pai nos Estados Unidos, há quatro dias. Depois, disse que conseguiu falar com eles por meio de uma amiga do surfista, mas que brigou com Scooby por mensagens.

Em um vídeo de mais de 21 minutos em seu canal do Youtube, Luana abriu o jogo sobre o assunto, falando que não é fácil passar por isso, mas que também sempre gosta de compartilhar esses momentos com o público para que outras mulheres também tenham coragem de falar sobre. Durante o depoimento, a apresentadora contou que Scooby esqueceu de avisar sobre documentos, perdeu o voo e chegou a falar para Luana que os filhos não queriam voltar para casa ou falar com ela por conta de sua personalidade e cobranças.

Confira o vídeo completo:

Na segunda-feira (12), Scooby publicou vídeo em sua conta do Instagram de uma surpresa que ganhou de aniversário dos filhos, organizada pela amada Anitta:

