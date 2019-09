Luana Piovani fez piada sobre o término do surfista Pedro Scooby e de Anitta

A atriz Luana Piovani, de 43 anos, voltou a causar polêmica e a jogar lenha na fogueira com relação ao agora ex-casal Pedro Scooby, 31, e Anitta, 26, que terminaram. Ao responder uma seguidora, ela ironizou o término do namoro de ambos.

Depois de publicar uma foto na qual dizia que iria para Fernando de Noronha (PE) com os filhos, Luana acabou respondendo um comentário que dizia sobre o seu ex-marido, com quem teve três filhos: Dom, 7, Bem e Liz, 4.

“Você não sabe da missa a metade. Falou que iria casar e ter filho”, escreveu ela ao responder uma questão que criticava o ex. Em seguida, uma outra seguidora sugeriu que Pedro Scooby ficasse mais próximo dos filhos e mais distante de Luana. “Vai ser assim mesmo”, escreveu.

Luana comentou diversas postagens que a apoiavam e que criticavam o surfista. Em outro deles, uma seguidora que disse que o universo sempre traz a justiça para aqueles que não sabem ser pais e ainda escreveu ‘chupa ex’. Em resposta, Luana acenou que concordava com ela. “Você e a torcida do Flamengo”.

No período em que namorou Anitta, de junho deste ano até o final de agosto, Pedro Scooby foi acusado por seguidores de se aproveitar da fama e do dinheiro da cantora, e de ser sustentado por ela.

Mesmo após o término, o surfista continua lidando com alfinetadas de internautas nas redes sociais. Um deles chegou a dizer que “acabou a mamata, agora vai ter que trabalhar jogador” no comentário de uma foto recente que Scooby publicou no Instagram.

Luana Piovani também criticou a ausência do pai no aniversário dos gêmeos Bem e Liz. Ela disse que foi a primeira vez que os filhos comemoraram a data sem o pai. “Ontem me vi na minha primeira festa de aniversário dos meus filhos sem um pai do lado”, dividiu Piovani, que disse se sentir culpada, já que a decisão do término partiu dela. “Procurei o Pedro, perguntei se ele vinha e ele disse que não, me deu as razões dele. Falei para ele tudo que pensava, que achava um absurdo”, completou.

“Falei que estava devastada. Uns 15 minutos depois, ele falou que iria me encontrar em Noronha para fazermos uma festinha lá. Vamos fazer um bolinho. Vai ser incrível”, contou.

Constrangimento

Durante uma transmissão de vídeo ao vivo no último domingo (1º), Luana Piovani soltou esta: “O babado lá do fim do troço… Não sei nem o que dizer, né? Me deu a sensação de que ele falou: ‘Olha só, Brasil, essa semana ninguém faz cagada não, que a vergonha dessa semana eu quero passar sozinho, está avisado’. Que constrangimento”, disse ela rindo.