Luciana Gimenez fala sobre a sua vida de solteira: “Minha melhor fase”

Luciana Gimenez não assume um relacionamento desde sua separação com o empresário Marcelo de Carvalho, há um ano, com o qual ficou casada por 12 anos. No entanto, ela garante que nunca está sozinho e aproveita bem a vida de solteira, conforme falou na terça-feira, 10, na inauguração de uma loja do Shopping Parque da Cidade, em São Paulo.

“É a minha melhor fase. Tenho saído, badalado, chego na hora que eu quero. Mas não sou de ficar. Estou de boa. Claro que a gente sempre tem um amigo”, disse. “Não sou de ficar com gente na balada. E se eu ficasse, ninguém ia saber”, completou.

Aos 49 anos de idade, Luciana Gimenez contou também que falta de sexo não é um problema em sua vida. “A hora que eu sentir falta, eu resolvo. Não levo problema para casa. Se existir o problema, a gente resolve”, expôs.

A apresentadora da Rede TV! é mãe de Lorenzo, de 8 anos, e Lucas Jagger, de 20, sendo o mais velho fruto do seu relacionamento com o cantor Mick Jagger, vocalista do The Rolling Stones. Recentemente, ela recebeu críticas por não se incomodar com seu filho, que pintou as unhas de preto.

“Não ligo. Se ele botar na cabeça um cocar, é direito dele. Não bebe, não usa drogas, tenho um filho maravilhoso. Se pintar unha de preto e estiver feliz, indo para o colégio, não estou nem aí”, destacou.

Desabafo sobre mudança do filho

Recentemente, Luciana contou como lida com a distância de Lucas, comparado ao pai, Mick Jagger, em foto no Instagram. “É muito ruim. Eu e Lucas sempre fomos muito amigos e romper o cordão umbilical é bastante difícil. Quando morei em NY, eu era jovem, estava começando a vida e passava muitos perrengues. Às vezes, não tinha nem dinheiro para jantar, eu não nasci rica. Hoje, vejo que tudo isso foi uma grande experiência para mim e me ajudou a valorizar muito mais as coisas que conquisto. Toda mudança é difícil, ainda mais quando se fica longe da família, mas Lucas é um menino muito centrado, não bebe, não é de ficar em baladas, é quieto e maduro”, afirmou.

Alívio por Lucas morar no exterior

Mãe também de Lorenzo, de 8 anos, fruto da união com Marcelo de Carvalho, de quem se separou em março do ano passado, Luciana avaliou a segurança pública no Brasil. “Vivemos em um país de inseguranças e saber que Lucas está em um lugar um pouco mais seguro é um ponto que me deixa mais tranquila. O Brasil é um país de oportunidades, temos grandes riquezas, não temos desastres naturais nem tragédias, mas a sensação é que as coisas não acontecem. Somos, literalmente, o país do futuro, e este futuro a gente nunca vê”, lamentou.

Caçula reina em casa

Luciana detalhou ainda a rotina com o Lorenzo desde a mudança de Lucas para o exterior. “Agora estou mais apegada ainda ao Lorenzo. Ele também sente muita falta do Lucas. Eles tomavam café da manhã juntos, jantavam… Antes de Lucas se mudar, Lorenzo brincava que iria ficar com a mamãe toda para ele. Coração de mãe é bandido. A gente se divide por igual. Tenho o Lorenzo aqui, que ainda é pequeno, precisa de mim, dos meus cuidados, e tem toda uma rotina pronta. Eu jamais atrapalharia isso, mas, se pudesse, se não fosse o meu pequeno, eu me mudaria para NY também”, contou ela, que mantém relação amigável com o ex-marido.

