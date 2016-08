Luciana Gimenez fica com os seios de fora durante passeio de barco e deixa os marmanjos babando

Não basta curtir as férias na Grécia e na Sardenha, Luciana Gimenez tem mesmo é que ostentar a boa vida – e a boa forma – em vários cliques nas redes sociais. Nesta sexta-feira (26), a apresentadora deu mais um gostinho da vida “al mare” e compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que posa de topless durante um passeio de barco em Porto Cervo. “Sol e mar”, escreveu ela na legenda.

Os seguidores, claro, encheram Luciana de elogios. “Magricela, tu tá linda”, escreveu um deles. “Arrasando como sempre”, complementou outro.

Durante a temporada no mar mediterrâneo, a apresentadora “causou” nas postagens: foi elogiada ao postar uma foto do bumbum, arrasou ao aparecer sem um pingo de maquiagem e ainda mostrou que é gente como a gente ao usar o Photoshop para dar truque no clique e evitar mostrar demais. (AG)

Comentários