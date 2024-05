Brasil Novos voos emergenciais para Porto Alegre vão partir de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











As rotas anunciadas podem sofrer alterações. Foto: EBC As rotas anunciadas podem sofrer alterações. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a suspensão das operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre, por conta da tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, os novos voos comerciais da malha emergencial para atender o Estado partirão de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A informação foi divulgada pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) nesta sexta-feira (10).

As aeronaves devem aterrissar em aeroportos regionais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As rotas anunciadas podem sofrer alterações.

LATAM (de 14 a 30 de maio)

Voos diários adicionais:

– Guarulhos x Florianópolis

– Florianópolis x Guarulhos

– Guarulhos x Jaguaruna

– Jaguaruna x Guarulhos

– Guarulhos x Caxias do Sul

– Caxias do Sul x Guarulhos

– Congonhas x Caxias do Sul

– Caxias do Sul x Congonhas

GOL (de 14 a 30 de maio)

Voos diários adicionais

– Congonhas x Florianópolis

– Florianópolis x Congonhas

– Galeão x Florianópolis

– Florianópolis x Galeão

– Guarulhos x Passo Fundo

– Passo Fundo x Guarulhos

– Congonhas x Caxias do Sul

– Caxias do Sul x Congonhas

Azul (de 11 a 14 de maio)

Sábado (11)

– Campinas x Santo Ângelo

– Santo Ângelo x Campinas

Domingo (12)

– Campinas x Santa Maria

– Santa Maria x Campinas

– Curitiba x Uruguaiana

– Uruguaiana x Curitiba

Segunda-feira (13)

– Campinas x Santo Ângelo

– Santo Ângelo x Campinas

– Curitiba x Uruguaiana

– Uruguaiana x Curitiba

Terça-feira (14)

– Campinas x Santa Maria

– Santa Maria x Campinas

Ampliação da malha

Os voos já estão disponíveis para reserva de assentos desde a sexta-feira (10), no site das companhias aéreas. Segundo o governo, sete aeroportos no Rio Grande do Sul e dois em Santa Catarina passarão a receber mais voos semanais para atender ao Estado gaúcho.

A estimativa é de aumento de 13 mil assentos disponíveis para transporte, totalizando 20 mil passageiros por semana. Para comparação, o aeroporto de Porto Alegre atendia a cerca de 100 mil por semana.

Os aeroportos com ampliação de voos são:

Caxias do Sul (RS): com 25 novos voos semanais;

Santo Ângelo (RS): 2 novos voos semanais;

Passo Fundo (RS): 16 novos voos semanais;

Pelotas (RS): 5 novos voos semanais;

Santa Maria (RS): 2 novos voos semanais;

Uruguaiana (RS): 3 novos voos semanais.

Canoas (RS): 35 novos voos semanais e 5 diários;

Florianópolis (SC): 21novos voos semanais;

Jaguaruna (SC): 7 novos voos semanais.

A base de Canoas é operada pela Força Aérea Brasileira (FAB). Por causa do fechamento do aeroporto de Porto Alegre, a base vai começar a receber voos comerciais, sendo operada pela Fraport – que detém a concessão do aeroporto Salgado Filho, na capital.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/novos-voos-emergenciais-para-porto-alegre-vao-partir-de-sao-paulo-rio-de-janeiro-e-parana/

Novos voos emergenciais para Porto Alegre vão partir de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná

2024-05-10