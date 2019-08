Ludmilla tem ingressos esgotados em Portugal

A cantora Ludmilla está em Portugal para realizar uma turnê europeia. Ela fará shows nas cidades de Faial, Cabo Verde, Nisa, Olhão, Santarém, Viseu, Sol da Caparica, Madeira, Cinfães, Ofir e Vilamoura. Em todos os lugares os ingressos estão esgotados.

A primeira apresentação da artista é nesta quinta-feira (1º), e será em Cantanhede. Esta será a terceira vez da cantora na Europa. Ludmilla já passou por países como Suiça, Itália, França e Irlanda. A turnê Hello Mundo vai contar com as músicas que fizeram sucesso como “Fala Mal de Mim”, “Te Ensinei Certin” e “42 horas”, e é claro com outros hits de sucesso.

