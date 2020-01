Magazine Luísa Sonza sobre estilo: “Eu faço tudo o que me dá vontade”

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

Cantora falou sobre escolha de looks e preferências em makes Foto: Reprodução/Instagram Cantora falou sobre escolha de looks e preferências em makes (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza não é do tipo de pessoa que passa despercebida ao chegar em um lugar. Em conversa com a Quem, ela explicou que escolhe seu look de acordo com sua vontade e o seu estado de espírito do momento.

“Eu faço tudo o que me dá vontade. Não faz diferença qual lugar que eu vá, depende da minha vibe no momento e no dia. Posso até ir de cara lavada, como também montadíssima. O que vai mandar é o meu astral.”

A cantora, casada com o humorista Whindersson Nunes, falou também sobre como gosta de sua make. “Eu amo destacar os olhos. E é o que mais faço para ficar com olhar diferente. Ah, também um batom vermelho dá um tom diferenciado.”

Luísa Sonza e Whindersson Nunes passaram o Réveillon nas Ilhas Maurício, na África do Sul. Os dois se hospedaram em um resort de luxo, cujo a opção mais cara de hospedagem tem diária de 51 mil reais, que oferece uma casa de 451m² com hidromassagem, piscina privativa e quartos para até seis pessoas.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário