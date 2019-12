Política “Lula já é uma carta fora do baralho”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

"Ele não é cabo eleitoral para mais ninguém", declarou Bolsonaro sobre Lula Foto: José Dias/PR Bolsonaro disse que, se "não tiver a cabeça no lugar" ele "alopra". (Foto: José Dias/PR) Foto: José Dias/PR

O presidente Jair Bolsonaro disse que Lula é “carta fora do baralho” nas eleições de 2022. Ao ser questionado sobre a influência do PT e do ex-presidente no próximo pleito presidencial, Bolsonaro afirmou que, mesmo se o petista continuar em liberdade, ele está impossibilitado de disputar porque já está condenado.

“Ele não é cabo eleitoral para mais ninguém. Quando eu andava pelo Brasil na pré-campanha era recebido em aeroportos por milhares de pessoas. Agora, o Lula nas suas poucas andanças é criticado e vaiado. Eu acredito que o Lula já é uma carta fora do baralho”, declarou Bolsonaro em entrevista ao programa Poder em Foco, do SBT, exibida na madrugada desta segunda-feira (23).

Perguntado se pretendia se candidatar à reeleição, Bolsonaro lembrou que durante a campanha prometeu que abriria mão da candidatura se fosse realizada a reforma política. “Como isso nós sabemos que não vai acontecer, se eu estiver bem eu disputo”, disse.

Ao fazer um balanço sobre o seu primeiro ano de governo, o presidente falou que os aspectos positivos são os números. “Tivemos a menor taxa Selic que se podia imaginar (4,5%). O risco Brasil lá embaixo e uma inflação na média da projeção. Isso daí estimula as pessoas a investir”, disse Bolsonaro.

O presidente declarou que o governo deve terminar este ano com cerca de 900 mil empregos criados.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário