O presidente da França, Emmanuel Macron, tentará persuadir seu colega russo, Vladimir Putin, na semana que vem a retomar as conversas com a Ucrânia, agora que seu novo presidente fez uma oferta de paz, disse uma autoridade francesa nesta terça-feira (13). Putin viaja ao retiro de férias de Macron, situado no sul da França, no dia 19 de agosto.

