Madeleine Peyroux em Porto Alegre

Nove álbuns e 23 anos desde a sua estreia discográfica, a cantora e compositora americana Madeleine Peyroux continua a desafiar os limites do jazz, aventurando-se nos campos férteis da música contemporânea com uma curiosidade contínua que a faz flertar com vários gêneros musicais de forma criativa e inspirada. Sua fusão de jazz, blues, folk, soul-funk e pop reflete uma personalidade incomum e cativante.

Madeleine Peyroux volta ao Brasil em setembro deste ano para se apresentar com sua talentosa banda, em Porto Alegre no dia 12 (Auditório Araújo Vianna), Curitiba no dia 13 (Teatro Guaíra), São Paulo no dia 14 (Tom Brasil), Belo Horizonte no dia 20 (Palácio das Artes) e Rio de Janeiro nos dias 21 e 22 de setembro (Theatro Municipal). A turnê inclui algumas das canções mais populares de seu repertório durante essas mais de duas décadas na estrada, e também divulga o seu mais recente álbum, “Anthem”, o nono lançado por ela.

“Anthem” surgiu de um descompromissado encontro ocorrido em agosto de 2016 e promovido pelo produtor que a ajudou a atingir o estrelato, Larry Klein, conhecido por seus trabalhos com Joni Mitchell, Herbie Hancock e Tracy Chapman, entre outros.

“Ele [Larry] estava reunindo um grupo de compositores num estúdio, e como estava em Los Angeles perguntou se eu poderia participar. Aí, fomos ao estúdio do pianista Patrick Warren e ficamos lá alguns dias trocando ideias sobre músicas que eu poderia cantar. Após três ou quatro destes encontros, disse a ele: Sabe Larry, temos algumas músicas muito boas. Acho que deveríamos gravar um álbum”.

“Anthem” é o resultado do encontro com os compositores / músicos Patrick Warren (Bob Dylan, Bruce Springsteen, Lana Del Rey, The Red Hot Chili Peppers), Brian MacLeod (Leonard Cohen, Tina Turner, Ziggy Marley) e David Baerwald (Joni Mitchell, Sheryl Crow), que também são os músicos que gravaram com ela este CD, além de Larry Klein.

Juntos, lançam um olhar sóbrio, poético e, às vezes, filosófico sobre o estado atual do mundo. “Anthem” é o maior projeto até hoje de Peyroux, com ela investindo vários meses de envolvimento prático no estúdio, explorando sons processados e edição no pós-rastreamento.

A faixa-título, “Anthem”, é de autoria do saudoso cantor, compositor e escritor canadense Leonard Cohen, um dos artistas favoritos de Madeleine, que já gravou outras duas composições dele antes e sempre apresenta pelo menos uma música de autoria de Cohen em seus shows.

SERVIÇO

O que: MADELEINE PEYROUX – “ANTHEM”

Quando: Dia 12 de setembro, quinta-feira, 21h

Onde: Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685)

Informações sobre ingressos: https://uhuu.com/evento/rs/porto-alegre/madeleine-peyroux-7685

