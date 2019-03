Mãe e filha dividem comando de voo comercial nos Estados Unidos

Seria mais um voo na rota movimentada rota que liga as cidades de Los Angeles e Atlanta, nos EUA, não fosse a dupla que comandava o avião: mãe e filha.

A capitã Wendy Rexon e a primeira oficial Kelly Rexon estão dando o que falar nas redes depois de serem fotografadas dividindo o comando e a cabine de um avião da Delta Airlines. A foto, postada pelo passageiro John Watret, chegou a 42 mil likes no Instagram e teve 16 mil retuítes em menos de 72 horas. A maioria dos comentários afirmava que as duas são mulheres inspiradoras.

O site de notícias Yahoo conta que Wendy e Kelly não são as únicas de sua família a trabalhar na aviação. O pai de Wendy, Bill, é piloto aposentado da Northwest, e o marido da capitã é piloto na American Airlines. A irmã de Kelly também é piloto.

Na semana retrasada, John R Watret, professor da Universidade Aeronáutica Embry-Riddle, embarcou em um voo da Delta Air Lines, de Los Angeles para Atlanta, nos EUA.

Quando Watret tomou o seu lugar no voo, ele ouviu uma criança pedindo pra visitar a cabine de comando, para conhecer o piloto e o copiloto do avião, duas mulheres, mãe e filha.

Foi então que Watret que também pediu pra visitar a cabine de comando, conheceu a capitã Wendy Rexon e a primeira oficial Kelly Rexon.

Mais tarde, ele compartilhou uma foto das duas no Twitter, que já ultrapassou 45.000 curtidas e mais de 16.000 retweets, com muitos elogiando a atitude do chanceler, por incentivar a conscientização sobre mulheres na aviação.

“Eu provavelmente iria explodir com orgulho se eu fosse essa mãe”, uma pessoa tuitou. “Ainda é muito raro ter mulheres pilotos. Um legado como essa no cockpit? É incrível”, acrescentou outro. No tuíte, Watret diz: “Voei na Delta pilotado por esta tripulação de voo de mãe e filha. Ótimo voo. Inspirando mulheres.”

Natal com a filha

Em outro caso ocorrido no ano passado, o norte-americano Hal Vaughan passou dois dias viajando pelos ares nos Estados Unidos, decidido a passar o Natal com sua filha. Ele comprou passagens para seis diferentes voos para que pudesse passar os dias 24 e 25 de dezembro perto de Pierce, que é comissária de bordo e estava escalada para trabalhar.

A história foi inicialmente divulgada por Mike Levy, um passageiro que se sentou ao lado de Hal em um dos voos e ficou sabendo do plano do pai para acompanhar a filha. Ele postou em seu perfil fotos deles e uma mensagem na qual elogiava: “que pai fantástico! Desejo a ambos um Natal muito feliz!”.

O post viralizou, se tornou assunto na imprensa americana e a própria Pierce também publicou uma mensagem, agradecendo as palavras do passageiro e agradecendo aos demais integrantes da tripulação e aos agentes dos aeroportos que ajudaram seu pai em seus embarques e desembarques.

Hal realizou quatro viagens no dia 24 e mais duas no dia 25 e, segundo sua filha, conseguiu inclusive um upgrade em um dos voos e viajou de primeira classe entre Fort Meyers, na Flórida, até Detroit, no Michigan.

