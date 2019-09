Mães de crianças mortas em confrontos no Rio de Janeiro fizeram, no início da tarde desta quinta (26), um protesto em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado.Os manifestantes estenderam 16 camisas da rede municipal de ensino com manchas vermelhas, alusivas a sangue. Faziam menção às 16 crianças feridas por bala perdidas este ano no Rio até Ágatha Félix, morta há uma semana.