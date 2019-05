Maia elogia visita de Bolsonaro à Câmara e afirma que país precisa “mais de diálogo”

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comentou a visita surpresa do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Casa. A participação de Bolsonaro em uma homenagem dos parlamentares ao humorista Carlos Aberto de Nóbrega, foi elogiada por Maia: “É bom o presidente vir aqui prestigiar o homenageado, prestigiar a Câmara, precisamos mais disso, mais de diálogo e proximidade que de conflito. Acho que o Brasil está precisando disso”.

A declaração, dada nesta quarta-feira (29) pelo presidente da Câmara, ainda incluiu a afirmação de que com o “diálogo da política com a sociedade” será possível “recuperar o Brasil”. Um ambiente sem tensões é importante, segundo Maia, para que a população veja a preocupação dos Três Poderes para reduzir o desemprego e o número de pessoas abaixo da linha da pobreza.

Rodrigo Maia abordou também o tema foco do governo, atualmente: a reforma da Previdência. Ele explicou seu último ato em relação à medida, negando ter tentado antecipar os prazos. A previsão é que a reforma seja votada na comissão especial na segunda quinzena de junho e, na primeira quinzena de julho, no plenário da Câmara.

“O que eu pedi foi um pré-relatório antes, para que a comissão mesmo pudesse avaliar antes de uma apresentação oficial. Com isso, a gente constrói uma maioria mais fácil. Não foi nenhuma tentativa minha de antecipar e atropelar os prazos, atropelar o trabalho da comissão, ao contrário, acho que com um pré-relatório, apresentado uma semana antes, os deputados vão poder fazer críticas e a gente vai poder ter a sensibilidade se o texto que ele [está] querendo apresentar, encaminhando para apresentação é um texto que garante a vitória não só no plenário, mas também na comissão”, esclareceu o presidente da Câmara dos Deputados.

