Os fãs de games encontram seu lugar na maior feira do setor da América Latina, no Expo Center Norte, em São Paulo. A Brasil Game Show 2019 vai até 13 de outubro, com diversas atrações e novidades para o público, como a apresentação de jogos inéditos. Além das novidades nos stands, há a possibilidade de conversar com os principais jogadores, youtubers e streamers do País.

