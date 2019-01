A Defesa Civil do RS divulgou um boletim sobre os municípios atingidos por ventos e temporais nos últimos dias. Agora são 25 localidades afetadas de alguma maneira no Estado (18 com situação de emergência decretada e sete com decreto de SE homologado). Mais de 10 mil pessoas foram prejudicadas pelas chuvas e ocorreram quatro óbitos no total.

