Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Previsão é de movimento intenso no primeiro final de semana.

Para o retorno do primeiro final de semana de 2020, a previsão da CCR ViaSul é de que 101 mil veículos se desloquem pela Freeway até segunda-feira (6). Até as 11h deste domingo (5), já voltaram 9,3 mil veículos.

Em função da grande quantidade de veículos que não retornou do feriado, a volta, neste domingo (5), a previsão é de movimentação muito acentuada na rodovia, com 58 mil veículos. Por isso, a orientação é para que os motoristas façam sua viagem até o meio-dia. Na segunda (6), a expectativa é de 43 mil ao longo do dia, com tráfego maior pela manhã.

A CCR ViaSul reforça aos usuários que redobrem a atenção em seus deslocamentos e respeitem a velocidade máxima das rodovias. Para emergências e informações, Disque CCR ViaSul 0800 000 0290.

