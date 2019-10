Mais de 100 prisioneiros do grupo extremista EI (Estado Islâmico) escaparam na Síria em meio ao caos causado pela ofensiva turca contra os curdos – afirmou o enviado do Departamento de Estado americano à Síria, James Jeffrey. Ele disse que os combatentes curdos ainda estavam mantendo presos do grupo extremista, apesar dos avisos de que precisariam combater a Turquia.