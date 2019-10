Mais de 1,3 tonelada de alimentos impróprios para o consumo é apreendida em Carazinho

Três supermercados foram autuados em uma operação da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar do Ministério Público em Carazinho, no Noroeste do Rio Grande do Sul, na quinta-feira (24). Durante a ação, foi apreendida mais de 1,3 tonelada de produtos alimentícios impróprios para o consumo.

O Supermercado Boa Vista foi o que apresentou mais problemas, o que provocou a interdição do depósito geral e do depósito de hortifruti. Os supermercados Economia e Coqueiros também foram autuados.

Nos três estabelecimentos, as inadequações incluem produtos vencidos e sem procedência, fracionamento irregular e refrigeração inapropriada.